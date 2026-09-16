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Окуповані Олешки на межі гуманітарної кризи: там досі залишаються понад 6 тисяч людей, серед них – 200 дітей

Люди в Олешках не мають доступу до продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги.

Окуповані Олешки на межі гуманітарної кризи: там досі залишаються понад 6 тисяч людей, серед них – 200 дітей
окуповані Олешки на Херсонщині
Фото: телеграм-канал омбудсмана

В окупованих Олешках на Херсонщині склалася критична гуманітарна ситуація. У місті та районі можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, українська сторона раніше домовилася з Росією про проведення гуманітарної місії з евакуації цивільних. Також до участі в евакуації мав долучитися Міжнародний комітет Червоного Хреста, який був готовий діяти відповідно до свого мандата.

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Україна погодила список людей, яких планували евакуювати з Олешок, а також провела роботу із Силами безпеки та оборони для забезпечення режиму тиші на час гуманітарної місії.

"Російська сторона після проведених перемовин вже тривалий час не підтверджує свою готовність провести гуманітарну місію по евакуації людей", – заявив Лубінець.

Він зазначив, що його Офіс продовжує збирати та перевіряти інформацію про людей, які потребують допомоги, а також комунікує з МКЧХ, міжнародними організаціями та державними органами України.

За словами омбудсмана, цивільні в Олешках залишаються під загрозою обстрілів і атак дронів та не мають достатнього доступу до продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги.

Лубінець повідомив, що отримав 176 звернень щодо гуманітарної ситуації на тимчасово окупованій території Херсонщини. Водночас уже перевірено дані про 358 людей, які терміново потребують допомоги, щоб безпечно залишити окуповані території.

"А найстрашніше – люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися", – написав омбудсман.

За його словами, люди ризикують підірватися на мінах або потрапити під удар дронів, намагаючись залишити місто.

Лубінець також зазначив, що кілька місяців тому поінформував про критичну ситуацію в Олешках низку міжнародних організацій, зокрема ООН та штаб-квартиру МКЧХ у Женеві, і закликав надати допомогу цивільним.

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