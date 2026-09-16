За два дні до атаки на базу США Prince Sultan, над нею пролетіли 14 російських супутників.

Російські розвідувальні супутники могли надати Ірану інформацію, яка допомогла точніше спланувати удари по американських військових об'єктах. За два дні до атаки на базу США Prince Sultan у Саудівській Аравії над нею пролетіли 14 російських супутників.

Про це повідомляє CNN.

CNN провело розслідування щодо того, як Іран удосконалив наведення на американські військові об'єкти та яку роль у цьому могла відіграти російська супутникова розвідка.

За даними журналістів, 14 російських розвідувальних супутників пролетіли над базою Prince Sultan за два дні до удару Ірану. Їхні прольоти відбувалися у певній послідовності та в потрібний час, що могло дозволити отримати широкий спектр розвідувальних даних про американські позиції.

Американські чиновники та міжнародні розвідувальні джерела повідомили CNN, що така інформація могла допомогти Тегерану під час планування атаки. Зокрема, вона могла дозволити точніше визначити розташування військової техніки та інших важливих об'єктів на території бази.

Водночас CNN не стверджує, що Росія безпосередньо передала Ірану розвідувальні дані саме для цієї атаки. Журналісти говорять лише про імовірну роль російської супутникової розвідки, посилаючись на американських чиновників та міжнародні розвідувальні джерела.