Зеленський і Генштаб підтвердили удар по Ярославському НПЗ і аеродрому в Ростові. Уражено Ан-12, два Ан-26 і три гвинткорили

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження Ярославського НПЗ вночі 17 вересня. Операцію провели СБУ, Сили безпілотних систем, Головне управління розвідки і Служба зовнішньої розвідки.

Також СБУ атакувала військовий аеродром у Ростові. Там уражено ворожу авіацію.

«Підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів», – сказав Володимир Зеленський.

Реклама

Є результати й у Чорному морі.

Згодом деталі про атаку розповіли в Генштабі.

На аеродромі «Ростов-на-Дону (Центральний)» (відстань 220 км) зафіксовано пожежу і детонацію.

Унаслідок удару по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» (730 км) зафіксовано ураження і пожежу на установці первинної переробки нафти АВТ-3.

Цей нафтопереробний завод є одним з найбільших, що входить до складу ПАТ «Славнефть». Потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил ворога.