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Через удари РФ пошкоджений вокзал у Берестині і інфраструктура станції кільцевої електрички в Києві

Люди цілі. 

Через удари РФ пошкоджений вокзал у Берестині і інфраструктура станції кільцевої електрички в Києві
Зруйнований вокзал у Берестині
Фото: Укрзалізниця

У ніч на 17 вересня та на світанку росіяни атакували залізничну інфрастурктуру. Пошкоджений вокзал у Берестині на Харківщині і інфраструктура станції кільцевої електрички в Києві. Люди цілі. 

Про це розповіли у пресслужбі Укрзалізниці

«З болючого: перед світанком ворожий БПЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу Берестин. Пасажири і працівники вокзалу знаходилися в укритті, наразі вже йде обстеження інфраструктури, поїзди на Берестин не скасовуємо», – зазначили там. 

У Києві постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички Микільська Слобідка. Kyiv City Express від ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця — Почайна. На відновлення знадобиться день.

Пошкоджено скло та двері в електропоїзді, в депо та на кількох інших об'єктах УЗ.

Усі затримки поїздів можна переглянути на uz-vezemo. Деякі поїзди, наприклад, №7/8 Одеса – Харків та №53/54 Дніпро – Одеса, їхатимуть резервним безпечнішим маршрутом, що збільшить орієнтовний час у дорозі на +6 годин.

  • Російська сторона намагається отримати інформацію про об’єкти "Укрзалізниці", їхнє розташування та стан, а також про переміщення військових вантажів. Отриману інформацію ворог може використати для подальших ударів по залізничній інфраструктурі.
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