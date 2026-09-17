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​Вчора армія РФ втратила майже 2000 військових

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 513 490 солдатів. 

​Вчора армія РФ втратила майже 2000 військових
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1960 солдатів, танк, 6 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 7 РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 НРК. 

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 513 490 (+1 960) осіб 
  • танків – 12 346 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 345 (+6) од.
  • артилерійських систем – 49 863 (+43) од.
  • РСЗВ – 2 139 (+7) од.
  • засоби ППО  – 1 645 (+3) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 644 (+14) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 520 508 (+1 439) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 150 018 (+461) од.
  • спеціальна техніка – 4 697 (+5) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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