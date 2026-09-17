​Вчора армія РФ втратила майже 2000 військових

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1960 солдатів, танк, 6 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 7 РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 НРК.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 513 490 (+1 960) осіб
- танків – 12 346 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 345 (+6) од.
- артилерійських систем – 49 863 (+43) од.
- РСЗВ – 2 139 (+7) од.
- засоби ППО – 1 645 (+3) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 644 (+14) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 520 508 (+1 439) од.
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 150 018 (+461) од.
- спеціальна техніка – 4 697 (+5) од.
Дані уточнюються.