Головне за середу, 16 вересня: майже 210 боєзіткнень, атака на Одесу, презентація проєкту бюджету-2027

Бойові дії на Донеччині, 208 бойових зіткнень, ворожі обстріли, операція «Вівальді». Яким запам’ятається 1666-й день повномасштабної війни.

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У Верховній Раді представили проєкт бюджету на наступний рік. Представляв міністр фінансів Сергій Марченко.

Бюджет розрахований на продовження війни впродовж наступного року. У ньому враховано ризики опалювального сезону й браку ППО.

Марченко окреслив і нинішні головні виклики.

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Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 вересня на фронті від початку доби відбулося 208 боїв.

Найбільше атак зафіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 вересня – в новині.

Третій армійський корпус оприлюднив ексклюзивні кадри роботи піхоти під час наступальної операції «Вівальді», зняті бійцями на камери GoPro у населених пунктах Новоселівка, Олександрівка, Ярова, Коровій Яр та Середнє.

Відео з передової показало ліквідацію інфільтрованих сил росіян у межах першого сезону операції.

Військові наголосили, що важливим фактором успіху стали системні удари по польових складах пального на Луганщині.

Більше інформації – в новині.

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Росіяни атакували Одесу реактивними дронами. За попередніми даними, загинула одна людина.

Унаслідок атаки пошкоджено приватні гаражі та легкові автомобілі.

За інформацією Сумської МВА, ворог завдав авіаудару КАБами по Ковпаківському та Зарічному районах Сум.

Наразі відомо про 9 постраждалих. Четверо людей постраждали внаслідок влучань по приватному сектору, серед них 14-річна дівчинка.

Через авіаудар у лікарні помер 63-річний чоловік, який зазнав тяжких уламкових поранень у житловому приватному секторі.

Російська армія вдень 16 вересня атакувала інфраструктуру в Полтавському районі. Загорілася складська будівля.

За попередньою інформацією, поранених немає, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич.

«У зв'язку з горінням у прилеглих районах можливе тимчасове забруднення повітря продуктами горіння. Мешканцям рекомендується зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці», – сказав він.

Прямої загрози для життя та здоров'я мешканців навколишніх сіл немає.

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Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з дистанційного продажу товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. За – 273 депутати.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та пропонує запровадити ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їх вартості. Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа.

Некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонується залишити без ПДВ.

Зміни запрацюють не раніше липня наступного року і після відповідного рішення Кабінету міністрів.

Подробиці – в новині.

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