Операція «Павутина»: У Росії суд відпустив водіїв фур, яких звинувачували у співпраці з СБУ

Московський міський суд звільнив із-під варти чотирьох далекобійників, які проходили у справі про операцію СБУ «Павутина».
Чоловіків звинувачували у змові з українською спецслужбою та перевезенні українських безпілотників, які пізніше атакували російські військові аеродроми, передає «Радіо Свобода».
В результаті суд визнав докази причетності водіїв недостатніми.
Як відомо, четверо осіб мали звинувачення у незаконному перевезенні вибухівки й учиненні теракту. Наприкінці червня минулого року вони виїхали з Челябінська з вантажем у вигляді каркасних будинків. На початку липня водії перебували поблизу військових аеродромів в Івановській, Мурманській, Іркутській, Рязанській та Амурській областях. У той момент спецслужби дистанційно запустили заховані у вантажі БпЛА, які знищили 41 літак стратегічної авіації росіян.
Далекобійники провини не визнали. Вони заявили, що виконували звичайний рейс і не знали про приховані дрони. Коли безпілотники почали вилітати з кузовів, водії самі викликали поліцію і намагалися їх збити.
Слідчий комітет РФ завершив розслідування і передав матеріали до Генеральної прокуратури разом із клопотанням про продовження арешту. Втім, перший заступник генпрокурора не затвердив обвинувачення через відсутність прямих доказів і повернув справу на дорозслідування. Суд відхилив вимогу слідства й відпустив чоловіків із-під варти.
Операція "Павутина": що відомо
- 1 червня Україна провела спецоперацію з ураження ворожої стратегічної авіації, якою ворог атакував українців. Дрони одночасно уазили 41 літак на чотирьох аеродромах: "Оленья", "Дягілєво", "Іваново" й "Бєлая".
- Атаку готувала й реалізувала СБУ. Керував нею тодішній голова Служби безпеки Василь Малюк. Підготовка до спецоперації тривала півтора року і трималася в секреті.
- Спершу на територію Росії перевезли FPV-безпілотники, а потім – модульні будиночки з відкидним дахом. На території Росії дрони заховали у будиночки, розміщені на вантажівках. У необхідний час дахи будиночків відкрили, а дрони полетіли.
- Серед уражених літаків – радіолокаційний А-50, а також Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 та Іл-78. Деякі борти повністю знищені, деяким знадобиться тривалий ремонт. Орієнтована вартість збитків для окупантів – $7 млрд.
- Джерела в СБУ повідомляли, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні.