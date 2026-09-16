Операція «Павутина»: У Росії суд відпустив водіїв фур, яких звинувачували у співпраці з СБУ

Московський міський суд звільнив із-під варти чотирьох далекобійників, які проходили у справі про операцію СБУ «Павутина».

Чоловіків звинувачували у змові з українською спецслужбою та перевезенні українських безпілотників, які пізніше атакували російські військові аеродроми, передає «Радіо Свобода».

В результаті суд визнав докази причетності водіїв недостатніми.

Як відомо, четверо осіб мали звинувачення у незаконному перевезенні вибухівки й учиненні теракту. Наприкінці червня минулого року вони виїхали з Челябінська з вантажем у вигляді каркасних будинків. На початку липня водії перебували поблизу військових аеродромів в Івановській, Мурманській, Іркутській, Рязанській та Амурській областях. У той момент спецслужби дистанційно запустили заховані у вантажі БпЛА, які знищили 41 літак стратегічної авіації росіян.

Далекобійники провини не визнали. Вони заявили, що виконували звичайний рейс і не знали про приховані дрони. Коли безпілотники почали вилітати з кузовів, водії самі викликали поліцію і намагалися їх збити.

Слідчий комітет РФ завершив розслідування і передав матеріали до Генеральної прокуратури разом із клопотанням про продовження арешту. Втім, перший заступник генпрокурора не затвердив обвинувачення через відсутність прямих доказів і повернув справу на дорозслідування. Суд відхилив вимогу слідства й відпустив чоловіків із-під варти.

Операція "Павутина": що відомо