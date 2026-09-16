Каллас: Режим Путіна порушує абсолютно всі закони війни

Запорукою тривалого миру є відповідальність Росії за злочини проти України.

Запорукою тривалого миру в Україні має стати відповідальність Росії за злочини, скоєні під час війни. Євросоюз має продовжувати тиснути на Москву та підтримувати Україну.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час дебатів у Європейському парламенті щодо підтримки України, пише Укрінформ.

"Навіть війни мають свої закони, а режим Путіна порушує їх усі – абсолютно всі", – сказала Каллас.

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Вона наголосила на необхідності забезпечити відповідальність Росії за агресію та воєнні злочини. За її словами, вона працює над підтримкою Міжнародної комісії з розгляду позовів та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Ми повинні забезпечити якнайшвидший початок їхньої роботи", – заявила представниця ЄС.

Каллас також наголосила на необхідності повернення депортованих українських дітей та звільнення всіх цивільних, які перебувають у російському полоні. За її словами, багато з них зазнають систематичних катувань.

"Запорукою тривалого миру, коли настане відповідний час, є відповідальність", – сказала Каллас.

Вона заявила, що ЄС має продовжувати тиснути на Росію та підтримувати Україну. Каллас нагадала, що Євросоюз уже запровадив 21 пакет санкцій, які стосуються близько 3000 фізичних та юридичних осіб.

За словами представниці ЄС, загальний обсяг допомоги Україні від Євросоюзу від початку повномасштабної війни перевищив 220 млрд євро. Військова допомога від ЄС та держав-членів становить понад 78 млрд євро.

Вона також нагадала про кредитну програму підтримки України на 90 млрд євро протягом двох років, з яких 60 млрд євро передбачено на військові потреби. Наразі, за її словами, вже виплачено 8,35 млрд євро, зокрема на ракети для систем Patriot.

Каллас закликала держави-члени ЄС посилити військову підтримку України. Вона зазначила, що в межах Європейського фонду миру може бути доступним ще 1 млрд євро нового фінансування.

"Путін не надто зважає на життя власних людей, але ми можемо обмежити фінанси та ресурси Росії, що живлять війну. Якщо Путін не сяде за стіл переговорів добровільно, ми спільно чинитимемо тиск, щоб змусити його це зробити", – заявила Каллас.