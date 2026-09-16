Також триває сівба озимого ріпаку, вже засіяно понад 837 тис.га.

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В Україні почалася посівна озимих зернових культур. Вже засіяно 171,6 тис. га озимих на зерно – це лише 3,3% від прогнозованих площ.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Озиму пшеницю та тритикале посіяно на 145,3 тис. га, озимий ячмінь – на 13 тис. га та озиме жито – на 13,3 тис. га, або 17,3% від прогнозованої площі.

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Серед лідерів:

Полтавська область – засіяно 46,1 тис. га озимих зернових культур. З них озимої пшениці та тритикале – 43,7 тис. га, озимого жита – 2,4 тис. га.Чернігівська область – засіяно 18,6 тис. га. З них озимої пшениці та тритикале – 13,6 тис. га, озимого жита – 4,5 тис. га, озимого ячменю – 0,5 тис. га.

Дніпропетровська область – засіяно 14,4 тис. га. З них озимої пшениці та тритикале – 14,3 тис. га, жита – 0,1 тис. га.

Також активно триває сівба озимого ріпаку. Наразі засіяно 837,1 тис. га, що становить 75,7% від прогнозованої площі. Найвищі показники площ в Кіровоградській (100,5 тис. га), Одеській (98,2 тис. га) та Вінницькій (75,7 тис. га) області.