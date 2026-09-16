Фігуранти оформлювали фіктивні інвалідності, працевлаштування на критичне підприємство та навчання у коледжі.

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Правоохоронці заблокували ще п’ять корупційних схем пов'язаних з ухиленням від мобілізації. Схеми викрили в Хмельницькій, Одеській, Черкаській, Закарпатській та Сумській областях.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Йдеться про фіктивну інвалідність, працевлаштування на критичне підприємство, навчання у коледжі, виготовлення медичних документів.

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На Хмельниччині голова експертної команди отримала 4000 доларів за підготовку медичних документів про наявні захворювання та за вплив на інших членів команди для встановлення групи інвалідності.

На Одещині посадовець технічного фахового коледжу отримав 1600 доларів за вирішення питання щодо фіктивного зарахування на навчання до закладу.

На Черкащині інспектор РТЦК та СП за 3000 доларів через ВЛК допоміг особі стати непридатними до військової служби з внесенням відповідних відомостей до системи «Оберіг».

На Закарпатті працівник критичного підприємства за 6000 доларів зголосився працевлаштувати чоловіка без його фактичного виходу на роботу та зняття з розшуку.

На Сумщині член експертної команди за 10 000 гривень обіцяв госпіталізувати особу мобілізаційного віку без будь-яких підстав з подальшим оформлення листка непрацездатності.

Усім фігурантам повідомлені підозри.