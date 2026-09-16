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Від початку року у водойми України випустили понад 875 тисяч рибин

Найбільше водойми поповнилися товстолобом, струмковою фореллю та коропом.

Від початку року у водойми України випустили понад 875 тисяч рибин
Ілюстративне фото
Фото: Мінангро

В Україні триває кампанія із зариблення водойм. Від початку року в річки, водосховища та озера випущено 875 247 екземплярів водних біоресурсів.

Про це повідомили в Держрибагентстві.

Найбільше випустили товстолоба – 389 459 екземплярів. Також водойми поповнилися струмковою фореллю – 307 984 рибин, коропом – 141 734 рибин і білим амуром – 36 070 екземплярів.

Також у вересні розпочалося вселення червонокнижного харіуса європейського, понад 20 тис. мальків вже випустили в річки Буковини та Закарпаття. Невдовзі у водойми Карпатського регіону випустять мальків лосося дунайського.

 Серед іншого, упродовж осені заплановано проведення масштабних зариблень водойм за рахунок коштів, отриманих від зростання стартових цін на аукціонах із продажу прав на промисловий вилов.

Основну частину зариблення здійснено відповідно до вимог режимів спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ) – понад 520 000 екземплярів та за кошти державного бюджету – майже 270 000 рибин. Також вселення проводили за рахунок місцевих програм, громадських організацій, благодійних внесків і компенсаційних коштів.

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