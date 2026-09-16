Зеленський підписав закон про шахрайські кол-центри

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Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

"Хочу подякувати сьогодні парламентарям за результативні голосування. Позитив є. Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон", - йдеться в заяві.

16 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство і діяльність шахрайських кол-центрів. За проголосували 313 народних депутатів.

Закон посилює кримінальну відповідальність за участь у кол-центрах: максимальне покарання – до 15 років позбавлення волі і конфіскація.