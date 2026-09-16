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Зеленський підписав закон про шахрайські кол-центри

Раніше відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада.

Зеленський підписав закон про шахрайські кол-центри
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

"Хочу подякувати сьогодні парламентарям за результативні голосування. Позитив є. Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон", - йдеться в заяві.

16 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство і діяльність шахрайських кол-центрів. За проголосували 313 народних депутатів.

Закон посилює кримінальну відповідальність за участь у кол-центрах: максимальне покарання – до 15 років позбавлення волі і конфіскація.

  • 5 вересня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації в Офісі генпрокурора, що займалася "кришуванням" нелегальних колцентрів за неправомірну винагороду, а потім – легалізовувала ці кошти. Підозри оголосити п’ятьом людям, зокрема – керівнику одного з департаменті ОГП Сергію Кропиві. Згідно з оприлюдненими матеріалами, він тісно спілкувався з генпрокурором Русланом Кравченком і разом їздив з ним до Мадрида. 
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