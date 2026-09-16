«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
ГоловнаПолітика

В Україні повернуть декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не беруть участь в бойових діях

Це забезпечить контроль способу життя і майнового стану силовиків.

В Україні повернуть декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не беруть участь в бойових діях
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

В Україні повернуть декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не на війні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, декларування буде в такому обсязі, який гарантовано дозволить реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців. 

Також Зеленський анонсував перевірки у центральних органах виконавчої влади. Йдеться про призначених керівників та виконувачів обов’язків. 

"Від податкової, АРМА і до різних інспекцій, у яких корупційні ризики, і вони високі. І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як «Ліси України», Енергоатом та інших. На основі досвіду Укрнафти й Нафтогазу – саме того досвіду, який спрацював, і спрацював в інтересах України, – має бути зроблене оновлення всіх ключових державних компаній", - йдеться в заяві.

 Кабмін має розробити і представити деталі виконання цих рішень. 

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може організувати вибори після припинення вогню, однак під час активних бойових дій провести їх неможливо. За його словами, для підготовки голосування необхідна пауза у війні щонайменше на кілька місяців.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies