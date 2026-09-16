В Україні повернуть декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не беруть участь в бойових діях

Це забезпечить контроль способу життя і майнового стану силовиків.

В Україні повернуть декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не на війні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, декларування буде в такому обсязі, який гарантовано дозволить реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців.

Також Зеленський анонсував перевірки у центральних органах виконавчої влади. Йдеться про призначених керівників та виконувачів обов’язків.

"Від податкової, АРМА і до різних інспекцій, у яких корупційні ризики, і вони високі. І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як «Ліси України», Енергоатом та інших. На основі досвіду Укрнафти й Нафтогазу – саме того досвіду, який спрацював, і спрацював в інтересах України, – має бути зроблене оновлення всіх ключових державних компаній", - йдеться в заяві.

Кабмін має розробити і представити деталі виконання цих рішень.