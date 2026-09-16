У проєкті держбюджету-2027 на культуру та медіа заклали майже 17 млрд грн

Кабінет Міністрів передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. На культуру та медіапростір у документі передбачили 16,9 млрд грн.

Верховна Рада 16 вересня має розглянути законопроєкт у першому читанні. Суми можуть змінитися під час подальшого розгляду та внесення депутатських правок, пише "Суспільне".

Найбільше коштів у проєкті передбачили на створення українського національного медіапродукту в межах ініціативи "Тисячовесна" – 5,4 млрд грн. Це приблизно на 35% більше, ніж передбачено на цю програму у 2026 році.

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На підтримку функціонування та розвиток Суспільного Мовлення планують спрямувати близько 3,05 млрд грн.

Ще 2,39 млрд грн передбачили на підтримку національних театрів, художніх колективів, концертних і циркових організацій.

На функціонування національних музеїв, державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів заклали 1,56 млрд грн. На збереження національних і державних історико-культурних заповідників — 980,5 млн грн.

1,62 млрд грн планують спрямувати на виявлення, реагування та протидію дезінформації, маніпулятивній інформації та деструктивній пропаганді.

Фінансування Українського інституту книги у 2027 році може зрости до 667,6 млн грн. Це на 382,7 млн грн, або 134,3%, більше, ніж передбачено бюджетом на 2026 рік.

Із цієї суми 190 млн грн планують спрямувати на програму «єКнига», 100 млн грн – на поповнення бібліотечних фондів, ще 272,3 млн грн – на компенсацію витрат на оренду приміщень для спеціалізованих книгарень.

На Державне агентство України з питань кіно передбачили 432,7 млн грн. Це на 106,8% більше за фінансування 2026 року. Зокрема, 394 млн грн мають спрямувати на державну підтримку кінематографії, з них 334,3 млн грн – на створення та розповсюдження національних фільмів.

Український культурний фонд у 2027 році може отримати 425,3 млн грн – на 14,5 млн грн, або 3,5%, більше, ніж у 2026 році. Безпосередньо на реалізацію проєктів фонду передбачено 343,1 млн грн.

Окремо планують збільшити фінансування секретаріату уповноваженої із захисту державної мови. На його роботу заклали 66,1 млн грн, що на 30,2 млн грн, або 84,1%, більше, ніж у 2026 році.

На відновлення, збереження та увічнення національної пам’яті у проєкті бюджету передбачили 68,8 млн грн.