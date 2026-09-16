​Анджеліна Джолі розповіла про поїздку Україною: побувала у підземних школах Харкова та зустрілася з родинами полонених

Американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі розповіла про свою нещодавню поїздку Україною. Під час візиту вона зустрілася з дітьми, вчителями, тренерами та родинами людей, які роками перебувають у полоні.

Про це Джолі розповіла в Instagram.

У Харкові Джолі відвідала місця, де діти продовжують навчатися та займатися спортом попри регулярні російські атаки на цивільну інфраструктуру.

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"Через близькість міста до російського кордону та майже щоденні обстріли частину навчальних просторів облаштували під землею – зокрема, у приміщеннях станцій метро. Деякі школи повністю розташовані під землею, на кілька поверхів нижче поверхні", – розповіла акторка.

Акторка також побувала в Caramel Studio, де під керівництвом Тетяни Єрмашкевич тренуються юні спортсмени. Заняття проходять у підземній тренувальній кімнаті в Північній Салтівці. Діти продовжували тренуватися навіть під час повітряних тривог.

Ще однією локацією став мистецький простір Aza Nizi Maza, заснований художником Миколою Коломійцем. Там Джолі побачила, як діти з труднощами в навчанні займаються мистецтвом. Після початку повномасштабного вторгнення студію перенесли під землю, щоб убезпечити дітей від обстрілів.

Акторка навідалась і в Карпати

Окремо Джолі розповіла про поїздку до Карпат, де організація Gen.Camp Family допомагає чоловікам, які провели роки в полоні, відновлювати зв’язок із рідними. Там вона поспілкувалася з жінками, які самостійно виховували дітей, поки домагалися звільнення своїх чоловіків. За її словами, деякі з них чекають на повернення близьких уже чотири роки.Син акторки Нокс також долучився до поїздки – він провів для дітей заняття з муай-тай.

Під час перебування в Карпатах Джолі також віддала шану родині Олексія Юкова. Він заснував "Плацдарм" і більшу частину життя займався пошуком, ідентифікацією та поверненням родинам тіл загиблих військових з обох сторін конфлікту. У серпні він загинув на передовій під час цієї роботи.

"Ці місцеві організації, маючи обмежені ресурси, знайшли способи продовжувати роботу за неймовірно складних обставин", – зазначила Джолі.