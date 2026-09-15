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Стали відомі переможці премії "Еммі"

Цьогоріч «Відоус-Бей» встановив рекорд для комедійних серіалів. Разом із нагородами Creative Arts Emmy він отримав 14 статуеток за сезон.

Стали відомі переможці премії "Еммі"
Пол Дінелло та Баррі Жульє із статуетаками Еммі
Фото: EPA/UPG

14 вересня у Лос-Анджелесі відбулася 78-ма церемонія премії "Еммі". Її щорічно присуджує Американська телевізійна академія.

Як пише «УП.КУльтура», церемонія пройшла в театрі Peacock, її вела акторка Марішка Гарґітей, відома за серіалом «Закон і порядок».

Головну нагороду в категорії найкращого драматичного серіалу вдруге поспіль отримав медичний серіал «Пітт», цей серіал здобув 6 статуеток «Еммі».

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Найкращим комедійним серіалом став «Відоус-Бей», а найкращим мінісеріалом або антологією – «Ді-Ті-Еф: Сент-Луїс».

У драматичних категоріях перемогли Ноа Вайлі («Пітт») та Рі Сігорн («Єдина»). Найкращими акторами другого плану стали Том Пелфрі («Завдання») та Еллісон Дженні («Дипломатка»).

У комедійних категоріях статуетки за головні ролі вручили Метью Різу («Відоус-Бей») та Джин Смарт («Хитрощі»). Стівен Рут і Кейт О'Флінн перемогли серед акторів другого плану за «Відоус-Бей».

У категоріях мінісеріалів або телефільмів перемогли Метью Різ («Звір у мені») та Саллі Філд («Надзвичайно яскраві створіння»).

Цьогоріч «Відоус-Бей» встановив рекорд для комедійних серіалів. Разом із нагородами Creative Arts Emmy він отримав 14 статуеток за сезон – шість на головній церемонії та 8 на церемонії Creative Arts Emmy. Попередній рекорд належав серіалу «Студія», який мав 13 нагород.

Найстаршою переможницею у акторській категорії найкращої акторки в мінісеріалі, антології або телефільмі стала Саллі Філд у 79 років. Хіро Мураї отримав «Еммі» за режисуру комедійного серіалу та став першим азійським режисером із цією нагородою.

У категорії найкращого реаліті-змагання перемогли «Зрадники», а найкращим вар'єте-шоу стало «Пізнє шоу зі Стівеном Колбером». За режисуру драми нагородили Сола Метцстіна («Кульгаві коні»), за сценарій драми – Вінса Ґілліґана («Єдина»). Нагороду за сценарій комедії отримала Кеті Діпполд за «Відоус-Бей».

Окрему гуманітарну премію Боба Гоупа цього року вручили актору Майклу Джей Фоксу.

"Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS). Перше нагородження премією «Еммі» відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз її вручають у 463 номінаціях.

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