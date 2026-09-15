Стали відомі переможці премії "Еммі"

Цьогоріч «Відоус-Бей» встановив рекорд для комедійних серіалів. Разом із нагородами Creative Arts Emmy він отримав 14 статуеток за сезон.

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14 вересня у Лос-Анджелесі відбулася 78-ма церемонія премії "Еммі". Її щорічно присуджує Американська телевізійна академія.

Як пише «УП.КУльтура», церемонія пройшла в театрі Peacock, її вела акторка Марішка Гарґітей, відома за серіалом «Закон і порядок».

Головну нагороду в категорії найкращого драматичного серіалу вдруге поспіль отримав медичний серіал «Пітт», цей серіал здобув 6 статуеток «Еммі».

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Найкращим комедійним серіалом став «Відоус-Бей», а найкращим мінісеріалом або антологією – «Ді-Ті-Еф: Сент-Луїс».

У драматичних категоріях перемогли Ноа Вайлі («Пітт») та Рі Сігорн («Єдина»). Найкращими акторами другого плану стали Том Пелфрі («Завдання») та Еллісон Дженні («Дипломатка»).

У комедійних категоріях статуетки за головні ролі вручили Метью Різу («Відоус-Бей») та Джин Смарт («Хитрощі»). Стівен Рут і Кейт О'Флінн перемогли серед акторів другого плану за «Відоус-Бей».

У категоріях мінісеріалів або телефільмів перемогли Метью Різ («Звір у мені») та Саллі Філд («Надзвичайно яскраві створіння»).

Цьогоріч «Відоус-Бей» встановив рекорд для комедійних серіалів. Разом із нагородами Creative Arts Emmy він отримав 14 статуеток за сезон – шість на головній церемонії та 8 на церемонії Creative Arts Emmy. Попередній рекорд належав серіалу «Студія», який мав 13 нагород.

Найстаршою переможницею у акторській категорії найкращої акторки в мінісеріалі, антології або телефільмі стала Саллі Філд у 79 років. Хіро Мураї отримав «Еммі» за режисуру комедійного серіалу та став першим азійським режисером із цією нагородою.

У категорії найкращого реаліті-змагання перемогли «Зрадники», а найкращим вар'єте-шоу стало «Пізнє шоу зі Стівеном Колбером». За режисуру драми нагородили Сола Метцстіна («Кульгаві коні»), за сценарій драми – Вінса Ґілліґана («Єдина»). Нагороду за сценарій комедії отримала Кеті Діпполд за «Відоус-Бей».

Окрему гуманітарну премію Боба Гоупа цього року вручили актору Майклу Джей Фоксу.

"Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS). Перше нагородження премією «Еммі» відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз її вручають у 463 номінаціях.