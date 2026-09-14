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«Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка вийшов у чеському перекладі

Книгу випустило видавництво Argo.

CultHub
«Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка вийшов у чеському перекладі
Обкладинка чеського перекладу роману
Фото: Facebook Tereza Chlaňová

«Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка вийшла у чеському перекладі у видавництві Argo. Над перекладом працювала Їржина Дворжакова. 

Психологічний трилер Павлюка вже став бестселером в Україні. Станом на кінець 2025 року було продано понад 146 тисяч копій. 

Крім того, у видавництві Maraton цьогоріч виходить чеський переклад роману «Білий попіл» автора. 

Ілларіон Павлюк – сучасний український письменник, автор відомих психологічних трилерів і бестселерів, журналіст-міжнародник, документаліст, телепродюсер та офіцер Збройних Сил України.

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