У Барселоні відкриють виставку про російську окупацію і досвіди українських дітей

8–27 жовтня 2026 року в Барселоні відбудеться виставка «Bucha Blackboard», центральним експонатом якої стане справжня шкільна дошка з Бучі. Після звільнення міста 12-річний Іван записав на ній крейдою те, свідком чого став під час російської окупації, повідомляють організатори.

Виставку представить Centro Cultural Ucraniano (CCU) за підтримки Ajuntament de Barcelona у культурному центрі CC Parc Sandaru. Кураторка виставки — Катерина Підгайна.

Центральний об’єкт виставки — шкільна дошка розміром 210 × 105 см, яка пережила російську окупацію Бучі.

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Після звільнення міста 12-річний Іван написав на ній крейдою про те, що бачив під час окупації: як російські військові зайняли його школу, як звідти обстрілювали Ірпінь та як убивали людей у Бучі.

Дошку з України вивіз американський журналіст, режисер-документаліст і медіамитець Метт Данзіко (Matt Danzico). Його практика поєднує документальне кіно, журналістику, фотографію та візуальний сторітелінг. Данзіко працював із BBC, заснував і очолював документальну студію NBC Left Field, а нині керує Danzico Studios.

Працюючи в Україні, він документував наслідки повномасштабного російського вторгнення та став одним з ініціаторів проєкту The Bucha Blackboard.

Сьогодні дошка перебуває у Вестмінстері в Лондоні, звідки у жовтні буде доставлена до Барселони.

Виставка, яку відкриють у Барселоні, буде присвячена досвіду українських дітей, чиє життя змінила російська-українськму війна.

Простір виставки відсилатиме до покинутого класу — місця, з якого наче вийшли на короткий час, розраховуючи повернутися. Але не повернулися.

Окрім самої дошки зі свідченням Івана, до виставки увійдуть пояснювальні матеріали та переклад його тексту каталонською й іспанською мовами, документальний фільм про Івана, його родину та історію дошки, а також роботи української візуальної художниці Аліни Заманової.

Після початку повномасштабного вторгнення художня практика Заманової зосередилася на темах війни, пам’яті, втрати та вразливості. Особливе місце в її творчості займає досвід українських дітей, чиє дитинство було радикально змінене війною. Її роботи демонструвалися в Україні, Великій Британії, Німеччині, Бельгії та США, зокрема в Saatchi Gallery, Max Hetzler Gallery та Royal Scottish Academy.

Про Centro Cultural Ucraniano

Centro Cultural Ucraniano (CCU) — українська культурна асоціація в Барселоні, що працює над представленням сучасної української культури в Іспанії та її інтеграцією в європейський культурний контекст. CCU організовує виставки, кінопокази, музичні, літературні та міждисциплінарні проєкти, створюючи простір для діалогу між українськими митцями, культурними діячами та європейською аудиторією. Окремий напрям роботи асоціації — проєкти, що через мистецтво, документальні свідчення та культурну дипломатію розповідають про сучасну Україну й досвід українців під час російської війни.