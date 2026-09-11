Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

У Барселоні відкриють виставку про російську окупацію і досвіди українських дітей

В центрі проєкту – свідчення з часів окупації Бучі.

CultHub
У Барселоні відкриють виставку про російську окупацію і досвіди українських дітей
Хлопець Іван свідчить про окупацію його рідної Бучі
Фото: Надано організаторами

8–27 жовтня 2026 року в Барселоні відбудеться виставка «Bucha Blackboard», центральним експонатом якої стане справжня шкільна дошка з Бучі. Після звільнення міста 12-річний Іван записав на ній крейдою те, свідком чого став під час російської окупації, повідомляють організатори.

Виставку представить Centro Cultural Ucraniano (CCU) за підтримки Ajuntament de Barcelona у культурному центрі CC Parc Sandaru. Кураторка виставки — Катерина Підгайна.

Центральний об’єкт виставки — шкільна дошка розміром 210 × 105 см, яка пережила російську окупацію Бучі.

Реклама

Після звільнення міста 12-річний Іван написав на ній крейдою про те, що бачив під час окупації: як російські військові зайняли його школу, як звідти обстрілювали Ірпінь та як убивали людей у Бучі.

Дошку з України вивіз американський журналіст, режисер-документаліст і медіамитець Метт Данзіко (Matt Danzico). Його практика поєднує документальне кіно, журналістику, фотографію та візуальний сторітелінг. Данзіко працював із BBC, заснував і очолював документальну студію NBC Left Field, а нині керує Danzico Studios.

Працюючи в Україні, він документував наслідки повномасштабного російського вторгнення та став одним з ініціаторів проєкту The Bucha Blackboard.

Сьогодні дошка перебуває у Вестмінстері в Лондоні, звідки у жовтні буде доставлена до Барселони.

Виставка, яку відкриють у Барселоні, буде присвячена досвіду українських дітей, чиє життя змінила російська-українськму війна.

Простір виставки відсилатиме до покинутого класу — місця, з якого наче вийшли на короткий час, розраховуючи повернутися. Але не повернулися.

Окрім самої дошки зі свідченням Івана, до виставки увійдуть пояснювальні матеріали та переклад його тексту каталонською й іспанською мовами, документальний фільм про Івана, його родину та історію дошки, а також роботи української візуальної художниці Аліни Заманової.

Після початку повномасштабного вторгнення художня практика Заманової зосередилася на темах війни, пам’яті, втрати та вразливості. Особливе місце в її творчості займає досвід українських дітей, чиє дитинство було радикально змінене війною. Її роботи демонструвалися в Україні, Великій Британії, Німеччині, Бельгії та США, зокрема в Saatchi Gallery, Max Hetzler Gallery та Royal Scottish Academy.

Про Centro Cultural Ucraniano

Centro Cultural Ucraniano (CCU) — українська культурна асоціація в Барселоні, що працює над представленням сучасної української культури в Іспанії та її інтеграцією в європейський культурний контекст. CCU організовує виставки, кінопокази, музичні, літературні та міждисциплінарні проєкти, створюючи простір для діалогу між українськими митцями, культурними діячами та європейською аудиторією. Окремий напрям роботи асоціації — проєкти, що через мистецтво, документальні свідчення та культурну дипломатію розповідають про сучасну Україну й досвід українців під час російської війни.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies