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Дебютний короткий метр українця Павла Шпегуна відзначили у Венеції

Стрічка «Тиша» отримала відзнаку Airone della Laguna.

CultHub
Дебютний короткий метр українця Павла Шпегуна відзначили у Венеції
Кадр з фільму «Тиша»
Фото: Надано ForeFilms

Короткометражний фільм «Тиша» українського режисера Павла Шпегуна здобув відзнаку Airone della Laguna на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цьогоріч організатори вручили цю міжнародну нагороду вперше. Про це повідомляє Суспільне Культура.

«Тиша» – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова. Головний герой фільму – Лука, молодий стендап-комік, який після невдалого виступу зустрічає загадкову дівчину в барі. Вони швидко знаходять спільну мову, і дівчина проводить ніч у Луки. Вони говорять про самотність, біль і власні втрати, водночас намагаючись зберігати емоційну дистанцію. Але коли всі необхідні слова нарешті закінчуються – настає тиша.

Головні ролі у стрічці виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюн.

Продюсерами фільму стали Анна Яценко, Володимир Яценко, Інна Ласточкіна та Павло Шпегун. Над стрічкою також працювали оператор Михайло Любарський, художник-постановник Влад Одуденко, режисер монтажу Юрій Катинський, лінійний продюсер Кирило Рибянцев, звукорежисер Сергій Степанський, художниця з костюмів і гриму Євгенія Слободяник.

Нагороду Airone della Laguna заснували для підтримки режисерів нового покоління, інноваційних підходів та нових голосів національних кінематографій. Нею відзначають фільми за оригінальність ідей, новаторський сторителінг, сміливу візуальну мову та роботу із сучасними темами.

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