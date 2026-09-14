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Opera Aperta випускає серію YouTube-відео, присвячену опері як жанру та театру під час війни

Інтерв’ю з мешканцями Києва та Берліна, що склали серію, були підготовкою до нової опери VOX HUMANA.

CultHub
Opera Aperta випускає серію YouTube-відео, присвячену опері як жанру та театру під час війни
Фото: Opera Aperta

Лабораторія сучасної опери Opera Aperta почала випуск серії YouTube-відео, що базується на інтерв’ю з мешканцями Києва та Берліна. Уже можна переглянути першу частину серії. 

Збирання інформації через інтерв’ю було частиною підготовки до нової вистави VOX HUMANA. Ein Singspiel, створену на замовлення Нойкельнської опери в Берліні. Її прем’єра відбудеться 17 вересня 2026 року, покази триватимуть до 18 жовтня, усього відбудеться 13 показів у Берліні. За визначенням авторів, це “ризоматична опера, що постійно балансує між різними часами та просторами, об‘єднуючи на сцені та за її межами лікувальну вокальну школу, поп-ритуал, лекцію з теорії перформансу та постдокументальний театр”.

У процесі підготовки команда проєкту вийшла на вулиці Києва та Берліна, для того щоб поговорити з їх мешканцями про театр, війну, культурну дипломатію, оперу та популярну культуру. Ставили запитання: що б вони очікували або хотіли побачити на берлінській сцені від українських артисток та артистів? Що зараз має театр говорити зі сцени? 

На основі інтервʼю кінематографістки Любов Плосконосова та Софія Гера створили два короткометражні фільми, які стануть частиною вистави. Перформерки Катерина Гордієнко та Марічка Штирбулова виступили інтерв'юерками проєкту, а оперний співак Олександр Чишій виконав роль антрополога, який був присутній під час інтерв'ю як спостерігач та виконував аналітичну роботу з опрацювання зібраного матеріалу.

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Лабораторія сучасної опери Opera Aperta в Україні працює над пошуком нових театральних форм, розвитком сучасного театрального мовлення та мислення. Фокусується на осмисленні політики, історії мистецтва, екології та театру. Заснована композиторським тандемом Романа Григоріва та Іллі Разумейка, опера-лабораторія Opera Aperta займається розвитком сучасної опери та театру на провідних майданчиках в Європі та США. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

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