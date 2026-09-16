ЦВК зареєструвала нового нардепа від «Слуги народу»

Дмитро Видолоб набуде повноважень одразу після складення присяги у Верховній Раді.

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Центральна виборча комісія зареєструвала Дмитра Видолоба народним депутатом України.

Він проходив під №168 у виборчому списку партії «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах 2019 року, повідомила пресслужба ЦВК.

Раніше, 4 вересня, комісія визнала обраним депутатом Андрія Місяця. Проте той подав заяву про відмову від мандата, тому ЦВК визнала його таким, який не набув депутатських повноважень.

Після цього Центрвиборчком визнав обраним та офіційно зареєстрував Видолоба. Новий нардеп набуде повноважень одразу після складення присяги у Верховній Раді.