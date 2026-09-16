Росіяни атакували дронами Харківщину: є пошкодження

В Дергачах окупанти вдарили поблизу автобусної зупинки, де перебували люди.

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Упродовж дня, 16 вересня, росіяни кілька разів атакували FPV-дронами Дергачі та Болибоки на Харківщині. Внаслідок атак ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Окупанти вдарили FPV-дроном на оптоволокні поблизу автобусної зупинки у Дергачах. В цей час на зупинці перебували люди. Ніхто не постраждав.

Через влучання пошкоджено конструкції інформаційного щита.

Також росіяни двічі атакували Болибоки дронами. Внаслідок першого влучання було пошкоджено споруду сільськогосподарського підприємства, другого – цивільну вантажівку. Також минулося без постраждалих.