Росіяни атакували дронами Харківщину: є пошкодження

Упродовж дня, 16 вересня, росіяни кілька разів атакували FPV-дронами Дергачі та Болибоки на Харківщині. Внаслідок атак ніхто не постраждав.
Про це повідомив голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Окупанти вдарили FPV-дроном на оптоволокні поблизу автобусної зупинки у Дергачах. В цей час на зупинці перебували люди. Ніхто не постраждав.
Через влучання пошкоджено конструкції інформаційного щита.
Також росіяни двічі атакували Болибоки дронами. Внаслідок першого влучання було пошкоджено споруду сільськогосподарського підприємства, другого – цивільну вантажівку. Також минулося без постраждалих.
- Російські окупанти завдали масованого удару керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Відомо про 10 постраждалих.