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Росіяни атакували дронами Харківщину: є пошкодження

В Дергачах окупанти вдарили поблизу автобусної зупинки, де перебували люди.

Росіяни атакували дронами Харківщину: є пошкодження
Наслідки атаки по Дергачах 16 вересня
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Упродовж дня, 16 вересня, росіяни кілька разів атакували FPV-дронами Дергачі та Болибоки на Харківщині. Внаслідок атак ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Окупанти вдарили FPV-дроном на оптоволокні поблизу автобусної зупинки у Дергачах. В цей час на зупинці перебували люди. Ніхто не постраждав. 

Через влучання пошкоджено конструкції інформаційного щита.

Також росіяни двічі атакували Болибоки дронами. Внаслідок першого влучання було пошкоджено споруду сільськогосподарського підприємства, другого – цивільну вантажівку. Також минулося без постраждалих.

  • Російські окупанти завдали масованого удару керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Відомо про 10 постраждалих.
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