Сибіга: ЄС готує санкції проти 27 росіян, причетних до депортації російських дітей

У серпні з окупації вдалося повернути 103 українських дітей. Від початку повномасштабного вторгнення ця цифра сягнула 2 525.

ЄС готує санкції проти 27 російських фізичних та юридичних осіб, причетних до депортації та індоктринації українських дітей.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

У серпні з окупації вдалося повернути 103 українських дітей. Загальна кількість дітей, яких вдалося повернути після початку повномасштабного вторгнення сягнула 2 525.

Сибіга додав, що Литва виділила 600 тисяч євро українським організаціям, які працюють над поверненням та реабілітацією дітей. Нова Зеландія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як її 51 учасник.

Також Україна спільно з Канадою та Норвегією готує Міжнародну конференція щодо повернення українських дітей, цивільних та військовополонених, що відбудеться в Торонто.

"Нам необхідно розширювати Коаліцію, посилювати тиск на Росію, встановлювати та запроваджувати санкції проти кожної фізичної та юридичної особи, які причетні до цих злочинів, а також зміцнювати механізми, які допомагають нам встановлювати місцезнаходження та повертати наших дітей", - заявив Сибіга.