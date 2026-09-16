В четвер в Україні переважно без опадів, в західних областях невеликий дощ

Вночі прохолодно, особливо на північному сході країни. Там стовпчики термометрів опустяться до +5°.

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В четвер, 17 вересня, у більшості областей України опадів не прогнозується, лише в низці західних областей холодний атмосферний фронт із Західної Європи спричинить невеликі дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень очікується невеликий дощ. На решті території без опадів.

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Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 8-13°, на північному сході країни 5-10°; вдень в Україні 20-25°.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 8-13°, вдень 20-25°; у Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°.