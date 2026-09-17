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Росіяни атакували Україну ракетами (оновлено)

У повітря злетіли МіГи, а для Києва та області було оголошено ракетну загрозу.

Росіяни атакували Україну ракетами (оновлено)
Фото: BBC

Росіяни у ніч на 17 вересня атакували Україну реактивними безпілотниками та ракетами різних типів.

Тривогу було оголошено по всій території держави через наявність у повітря винищувачів МіГ-31 і загрозу пуску "Кинджалів". Станом на 2:30 МіГи сіли на аеродроми.

Для Києва та області існувала загроза балістики та ракет "Циркон". Лунали вибухи, повідомляють про проблеми з водопостачанням на лівому березі. 

Як повідомив мер Віталій Кличко, у Дніпровському районі попередньо уламки впали на кількох локаціях. Пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок, є падіння уламків на території складських приміщень і поблизу АЗС.

У Святошинському районі попередньо відомо про влучання в нежитлову будівлю.

Також Повітряні Сили повідомляли про цілі на Дніпро і Запоріжжя.

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