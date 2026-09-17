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Палата представників Конгресу США ухвалила закон Ліндсі Грема про санкції

Після підпису Трамп може покарати країни, які торгують з Росією.

Палата представників Конгресу США ухвалила закон Ліндсі Грема про санкції
Фото: EPA/UPG

Американські конгресмени фінально погодили законопроєкт авторства покійного сенатора Ліндсі Грема, який надає Дональду Трампу повноваження застосовувати "пекельні санкції" проти торговельних партнерів Росії.

Як пише Суспільне, 262 депутати Палати представників підтримали документ, 159 висловилися проти. Оскільки у Сенаті він отримав підтримку ще у серпні, то наступний крок - підпис президента.

Законопроєкт не лише дає право главі держави запроваджувати митний тариф у 100% від вартості товарів проти країн, як торгують енергоносіями з Росією, але й передбачає прямі санкції проти країни-агресора - посадових осіб, банків, тіньового флоту. Також окремо передбачено і санкційні заходи проти Ірану.

Демократи висловлюють занепокоєння, що закон надає Трампу занадто широкі повноваження щодо тарифів і при цьому не гарантує тиск на Росію, оскільки республіканець може відмовитися застосовувати санкції. 

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