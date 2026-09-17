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Керівниця апарату Білого дому заявила про перемогу над раком

Одна з найближчих соратниць Трампа поділилася хорошими новинами.

Керівниця апарату Білого дому заявила про перемогу над раком
С'юзі Вайлз
Фото: Fortune

Очільниця апарату Білого дому, давня соратниця та одна з найближчих радниць президента США Дональда Трампа С'юзі Вайлз повідомила про повне одужання від онкологічного захворювання.

Як пише BBC, посадовиця здала аналіз, у якому не було виявлено слідів раку. Це сталося рівно через пів року після того, як вона оголосила про боротьбу з хворобою і заявила, що кожна восьма американська жінка страждає від раку грудей, але при цьому продовжує працювати "на благо суспільства із силою та рішучістю".

Вайлз подякувала Трампу за постійну підтримку і пообіцяла продовжувати працювати над реалізацією стратегії "Америка понад усе". На час лікарняного вона дистанційно виконувала обов'язки, а глава держави принципово не шукав на її місце заміну. 

Вайлз вважається однією з найбільш довірених осіб Трампа, яка ледь не єдина має змогу вільно критикувати президента та його оточення. Наприклад, свого часу вона говорила, що глава держави "поводиться наче алкоголік", називала віцепрезидента Джей Ді Венса "прихильником теорій змови", а мільярдера Ілона Маска "страшенним диваком". 

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