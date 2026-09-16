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Німеччина розгорне винищувачі у Латвії для захисту повітряного простору під час виборів

З кінця вересня до початку жовтня країна направляє до Латвії бойові літаки Eurofighter.

Німеччина розгорне винищувачі у Латвії для захисту повітряного простору під час виборів
німецький винищувач Eurofighter
Фото: EPA/UPG

Німеччина розгорне винищувачі у Латвії для захисту її повітряного простору під час парламентських виборів.

Про це передає "Європейська правда", посилаючись на заяву Міноборони Німеччини.

У Міноборони Німеччини заявили, що на прохання Латвії військово-повітряні сили країни надають підтримку в убезпеченні повітряного простору під час парламентських виборів у Латвії, які пройдуть 3 жовтня.

"На тлі неодноразових порушень повітряного простору безпілотними літальними апаратами над країнами Балтії протягом останніх тижнів і місяців уряд Латвії звернувся до своїх союзників із проханням про допомогу в захисті повітряного простору для безпечного проведення парламентських виборів", – йдеться у заяві.

З кінця вересня до початку жовтня Німеччина відправить невеликий контингент бойових літаків Eurofighter.  

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