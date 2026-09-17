Брат принцеси Діани звинуватив короля Чарльза у бажанні "швидко забути" його сестру

Граф Спенсер, брат принцеси Діани, готується опублікувати мемуари вкрай критичного змісту на адресу королівської родини, частина яких потрапила в інтернет ще до офіційної презентації.

Як пише BBC, в одному з розділів нової книги Спенсер згадує, як тоді ще принц Чарльз розлючено заперечив йому у відповідь на те, що Діана не хотіла б участі їхніх синів у її поховальній процесії. Майбутній король змусив Вільяма та Гаррі, яким було 15 та 12 років відповідно, йти за домовиною матері, що стало для обох травмою на все життя.

Граф Спенсер також стверджує, що під час сварки з цього приводу Чарльз сказав йому, що вони збираються "якомога швидше забути" його сестру - це було через кілька днів після її смерті, коли Діану оплакувала не лише вся Британія, але й цілий світ.

У Букінгемському палаці у відповідь на ці звинувачення заявили, що зазвичай не коментують книги, але "Його Величність знає, що братерське горе може застилати розум, впливати на судження та змінювати пам'ять навіть через багато років після втрати".