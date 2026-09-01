Федеральна резервна система США вперше за другий термін Трампа піднімає облікову ставку

Голова Федеральної резервної системи США - аналогу Нацбанку - Кевін Ворш повідомив про підняття облікової ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 3,75-4%.

Як пише New York Times, це перший такий крок з боку регулятора з 2023 року. Підняття ставки викликане високою інфляцією. Усі 12 членів ради керівників Федеральної резервної системи підтримали це рішення.

Облікова ставка визначає, під який відсоток головний банк країни видає позики комерційним фінансовим установам. Її підвищення робить кредити менш доступними, але водночас може збільшити прибутковість депозитів. Зазвичай за допомогою ставки регулятор може стримувати інфляцію.

Президент США Дональд Трамп рішуче заперечує проти підняття облікової ставки і неодноразово вимагав від центрального банку знизити її, вважаючи це одним із показників успішності своєї екномічної політики. Глава держави вже встиг висловити обурення щодо рішення Федеральної резервної системи і тепер гарантовано матиме конфлікт з Кевіном Воршем, так само як це було з його попередником Джеромом Паувеллом.