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У Київській області під ударами перебували чотири райони. Найбільші ушкодження – в Броварському

За інформацією ОВА, минулося без потерпілих. 

У Київській області під ударами перебували чотири райони. Найбільші ушкодження – в Броварському
Тимур Ткаченко
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

Ворог атакував Київщину майже весь вчорашній день 16 вересня, всю ніч та ранок сьогодні. Застосував дрони і балістику проти цивільних об'єктів.

Під ударом були Обухівський, Броварський, Фастівський та Бучанський райони. Загалом пошкоджено 33 об’єкти, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко. 

«Найбільше – у Броварському районі – 14, та Фастівському – 10», – сказав він.

Ушкодження отримали приватні будинки, складські та виробничі приміщення, транспорт.

«На щастя, загиблих і постраждалих немає. Служби продовжують працювати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки», – додав Тимур Ткаченко.

  • Уночі 17 вересня Росія провела масовану ракетно-дронову атаку. Основними напрямками удару були Запорізька, Одеська, Київська області і Київ. У столиці поранені не менше 16 людей, в Одесі – семеро. У Запоріжжі поранені троє людей.
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