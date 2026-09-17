Ворог атакував Київщину майже весь вчорашній день 16 вересня, всю ніч та ранок сьогодні. Застосував дрони і балістику проти цивільних об'єктів.
Під ударом були Обухівський, Броварський, Фастівський та Бучанський райони. Загалом пошкоджено 33 об’єкти, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.
«Найбільше – у Броварському районі – 14, та Фастівському – 10», – сказав він.
Ушкодження отримали приватні будинки, складські та виробничі приміщення, транспорт.
«На щастя, загиблих і постраждалих немає. Служби продовжують працювати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки», – додав Тимур Ткаченко.
- Уночі 17 вересня Росія провела масовану ракетно-дронову атаку. Основними напрямками удару були Запорізька, Одеська, Київська області і Київ. У столиці поранені не менше 16 людей, в Одесі – семеро. У Запоріжжі поранені троє людей.