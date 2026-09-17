За інформацією ОВА, минулося без потерпілих.

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Ворог атакував Київщину майже весь вчорашній день 16 вересня, всю ніч та ранок сьогодні. Застосував дрони і балістику проти цивільних об'єктів.

Під ударом були Обухівський, Броварський, Фастівський та Бучанський райони. Загалом пошкоджено 33 об’єкти, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

«Найбільше – у Броварському районі – 14, та Фастівському – 10», – сказав він.

Ушкодження отримали приватні будинки, складські та виробничі приміщення, транспорт.

«На щастя, загиблих і постраждалих немає. Служби продовжують працювати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки», – додав Тимур Ткаченко.