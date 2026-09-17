РФ вчора атакувала Херсонщину ракетою, КАБами та дронами різних типів

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківську область ракетою, керованими авіабомбами та безпілотниками. Ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Медики надали допомогу 62-річному чоловіку, який 14 вересня постраждав внаслідок обстрілу в с. Циркуни.

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Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета;

3 КАБ;

2 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

5 fpv-дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджене СТО, приватний будинок, багатоквартирний будинок, автомобіль у сел. Золочів, 2 будинки і автомобіль у сел. Краснокутськ, 2 приватні будинки в с. Основинці, с. Миронівка.

У Харківському районі пошкоджено господарчу споруду, вантажний автомобіль в с. Болибоки.

У Чугуївському районі пошкоджено агрофірму в с. Кирилівка.

У Берестинському районі пошкоджено 3 приватні будинки, адмінбудівлю, складське приміщення у Берестині.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 281 людину. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 60 150 людей.