РФ вчора атакувала Херсонщину ракетою, КАБами та дронами різних типів

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківську область ракетою, керованими авіабомбами та безпілотниками. Ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Медики надали допомогу 62-річному чоловіку, який 14 вересня постраждав внаслідок обстрілу в с. Циркуни.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета;
- 3 КАБ;
- 2 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 БпЛА типу «Молнія»;
- 5 fpv-дронів.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Богодухівському районі пошкоджене СТО, приватний будинок, багатоквартирний будинок, автомобіль у сел. Золочів, 2 будинки і автомобіль у сел. Краснокутськ, 2 приватні будинки в с. Основинці, с. Миронівка.
У Харківському районі пошкоджено господарчу споруду, вантажний автомобіль в с. Болибоки.
У Чугуївському районі пошкоджено агрофірму в с. Кирилівка.
У Берестинському районі пошкоджено 3 приватні будинки, адмінбудівлю, складське приміщення у Берестині.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 281 людину. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 60 150 людей.