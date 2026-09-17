За добу пʼятеро людей отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.
Як розповів співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, загалом упродовж доби окупанти завдали 900 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області.
6 ракетних ударів прийшлися по Запоріжжю.
Війська РФ здійснили 22 авіаційні удари по Запоріжжю, Новомиколаївці, Таврійському, Новоолександрівці, Барвинівці, Растущому, Степовому, Новорозівці, Нововолодимирівці, Листівці, Одарівці, Оріхову, Сонячному, Преображенці, Васинівці, Вільнянці, Микільському, Червоному Яру.
662 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Тернувате, Новояковлівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Плавні, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Новопавлівку, Малу Токмачку, Преображенку, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Білогір’я, Рибне, Добропілля, Прилуки, Святопетрівку, Цвіткове, Копані.
Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Гуляйпільському, Гіркому.
205 артилерійських ударів завдали по Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Плавнях, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Новому Запоріжжю, Білогірʼю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому.
Надійшло 78 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.