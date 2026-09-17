Як розповів співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, загалом упродовж доби окупанти завдали 900 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області.

За добу пʼятеро людей отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

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За добу від обстрілів постраждали 50 населених пунктів області.

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