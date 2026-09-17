Вночі основними напрямками російських ударів були Київщина, Одещина і Запоріжжя

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У ніч на 17 вересня росіяни завдали по Україні ракетно-дронового удару. Основною ціллю ворога були Київщина, Одещина та Запоріжжя. ППО знешкодила 131 ціль.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Починаючи із 18:00 16 вересня росіяни запустили:

протикорабельні ракети Онікс із Курської області Росії;

балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23 із Брянської та Воронезької областей;

4 крилаті ракети морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря;

10 "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору акваторії Азовського моря;

157 ударні БпЛА типу Shahed (більша половина - реактивні) та дрони-імітатори типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 131 ціль:

7 "Бандероль"/"Дань-Т";

124 БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 36 локаціях, а також падіння уламків у 5 місцях.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.