У Києві станом на 8 ранку кількість поранениз внаслідок ракетно-дронової атаки ворога зросла до 16. Серед потерпілих є двох дітей 10 і 12 років.
Госпіталізували дев'ятьох людей, зокрема дитину. Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Ушкодження зафіксовано в різних районах на обох берегах. За інформацією Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки є на 10 локаціях.
У Дніпровському в триповерховій офісній будівлі пошкоджено скління і фасах, у кількох будинках вибито вікна. Там же уламки впали на складські приміщення і біля АЗС. Пошкоджено ще один офіс і житловий будинок.
У Дарницькому районі пошкоджено склади і авто.
У Подільському районі пошкоджено дах нежитлової будівлі.
У Святошинському районі було влучання в нежитлову будівлю.
«У Солом’янському районі, за попередньою інформацією, зруйнована складська будівля. Пожежі попередньо немає», – сказав міський голова.
Пошкоджено фасад та скління 4-поверхової будівлі вищого навчального закладу в Голосіївському районі. Було незначне загоряння на площі 5 кв. м. Жертв та постраждалих немає.
На лівому березі, в Святошинському і Солом'янському районах після ударів було знижено тиск подачі води. Проблеми усунуто.
- Цієї ночі під ударами перебували різні міста України. Ворог випустив аеробалістичні ракети «Кинджал» та інші типи ракет, бив дронами.