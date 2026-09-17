Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Києві станом на 8 ранку кількість поранениз внаслідок ракетно-дронової атаки ворога зросла до 16. Серед потерпілих є двох дітей 10 і 12 років.

Госпіталізували дев'ятьох людей, зокрема дитину. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Реклама

Ушкодження зафіксовано в різних районах на обох берегах. За інформацією Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки є на 10 локаціях.

У Дніпровському в триповерховій офісній будівлі пошкоджено скління і фасах, у кількох будинках вибито вікна. Там же уламки впали на складські приміщення і біля АЗС. Пошкоджено ще один офіс і житловий будинок.

Фото: Поліція Києва Facebook Росіяни атакували Київ

Фото: Поліція Києва Facebook Росіяни вдарили по Києву

Фото: Поліція Києва Facebook

У Дарницькому районі пошкоджено склади і авто.

У Подільському районі пошкоджено дах нежитлової будівлі.

У Святошинському районі було влучання в нежитлову будівлю.

Реклама

«У Солом’янському районі, за попередньою інформацією, зруйнована складська будівля. Пожежі попередньо немає», – сказав міський голова.

Пошкоджено фасад та скління 4-поверхової будівлі вищого навчального закладу в Голосіївському районі. Було незначне загоряння на площі 5 кв. м. Жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС України Facebook Пошкодження навчального закладу в Голосіївському районі

На лівому березі, в Святошинському і Солом'янському районах після ударів було знижено тиск подачі води. Проблеми усунуто.