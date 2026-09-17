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Ворог знову вдарив по Києву дронами

Окупанти завдали повторного удару по Подільському району. 

Ворог знову вдарив по Києву дронами
Мер Віталій Кличко на місці трагедії
Фото: Зоряна Стельмах

Вранці четверга, після ночі ракетно-дронової атаки на столицю, Росія знову атакувала Київ дронами. Зафіксовано повторне влучання в Подільському районі.

Пошкоджено будівлю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«У Подільському районі, внаслідок повторного влучання БпЛА, сталося загоряння в адміністративний будівлі», – сказав він.  

Внаслідок нічної атаки 17 вересня в столиці поранено 18 людей, зокрема дітей. Ворог атакував Дніпровський, Дарницький, Солом'янський, Святошинський, Голосіївський райони.

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