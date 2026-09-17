На Одещині четверо людей постраждали унаслідок атаки реактивних російських дронів

За попередніми даними, постраждало четверо людей, інформацію уточнюють. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки.

«Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок удару реактивними БпЛА пошкоджено дахи та скління приватних житлових будинків. Також пошкоджено автоцистерну», – йдеться у повідомленні.

Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер.

Сьогодні, 17 вересня, російська армія атакувала Одеську область дронами. Постраждали четверо людей, є ушкодження.

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