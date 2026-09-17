На Одещині четверо людей постраждали унаслідок атаки реактивних російських дронів

Сьогодні, 17 вересня, російська армія атакувала Одеську область дронами. Постраждали четверо людей, є ушкодження.
Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер.
«Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок удару реактивними БпЛА пошкоджено дахи та скління приватних житлових будинків. Також пошкоджено автоцистерну», – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, постраждало четверо людей, інформацію уточнюють. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки.
- Вночі росіяни обстріляли Одесу. Ворог влучив у 19-поверхівку, пошкодивши квартири з 14 до 16 поверхи.
- Станом на 7:50 відомо про сімох постраждалих, зокрема дітей 4 і 13 років.