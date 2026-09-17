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Шмигаль: У Парижі відбулося засідання енергетичного «Рамштайну»

Україна потребує щонайменше 400 млн євро для Фонду підтримки енергетики.

Шмигаль: У Парижі відбулося засідання енергетичного «Рамштайну»
засіданні енергетичного "Рамштайну"
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

У Парижі провели пʼяту Міністерську зустріч Координаційної групи G7+ з питань енергетики України.

Як повідомив очільник Міненерго Денис Шмигаль, партнери отримали інформацію про плани Росії щодо обстрілів енергетичної інфраструктури, надані українською розвідкою. 

Також український міністр озвучив напрямки роботи для протидії окупантам. Зокрема, Україна посилю ППО і потребує підтримки союзників, зокрема, ракет до ППО. Також триває посилення інженерного захисту енергетичних об’єктів.

За словами Шмигаля, цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 ГВт потужностей. 

Також міністр додав, що Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та її інтеграцію до європейського енергетичного простору. «Ми будуємо більш децентралізовану, захищену та гнучку систему. Продовжуємо реформи щодо незалежності регулятора, балансуючого ринку, TEN-E та ядерної безпеки», - зазначив Шмигаль.

Очільник Міненерго повідомив, що з липня цього року до Фонду підтримки енергетики України надійшло понад 218 млн євро. «Ще близько 307 мільйонів євро підтримки було оголошено. Водночас потреби залишаються значними. До кінця року необхідно залучити ще щонайменше 400 млн євро», - наголосив міністр.

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