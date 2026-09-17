Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про свій візит до України у п’ятницю, 18 вересня, де він також зустрінеться зі словацьким колегою Робертом Фіцо.

Під час пресконференції у Варшаві з австрійським канцлером Крістіаном Штокером польський урядовець наголосив, що Варшава й надалі наполягатиме на посиленні санкцій проти Росії, передає «Укрінформ».

Зараз країни ЄС узгоджують 22-й пакет обмежень проти РФ. Туск зазначив, що позиція Франції у цьому питанні здивувала Варшаву, а Словаччина традиційно проявляє обережність. Попри це, очільник польського уряду залишається оптимістом щодо спільного рішення Вишеградської групи та планує обговорити це питання з Фіцо безпосередньо в Україні. Окремо Туск має намір дізнатися у Макрона мотиви французької сторони щодо антиросійських санкцій.

Польський прем'єр також прокоментував заклики президента США Дональда Трампа щодо так званого «енергетичного перемир’я». За словами Туска, сподівання на припинення обстрілів виявилися марними, адже Росія відповіла новими ударами по українських об'єктах біля кордону з Польщею. Посадовець висловив побоювання, що до настання зими російські війська лише посилять атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Крім того, Туск наголосив на потребі Польщі готуватися до будь-яких провокацій з боку Москви. Він підкреслив, що Варшава не збирається вірити дипломатичним заявам РФ про «добру волю», адже реальні дії окупантів свідчать про протилежне.