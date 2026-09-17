Зеленський привітав ухвалений Конгресом закон Ліндсі Грема: «Це надзвичайно сильний інструмент»

Президент зауважив, що символічно, що ухвалення документу відбулося в ніч чергової російської атаки.

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалений Конгресом США закон Ліндсі Грема про санкції і назвав його «надзвичайно сильним інструментом».

За словами глави держави, символічно, що ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту відбулося в ніч чергової російської атаки балістикою, іншими ракетами й дронами проти України.

«Знову під ударами була цивільна інфраструктура, є пошкодження у восьми регіонах. Росіяни обстріляли енергетику на Сумщині та Одещині. В Києві та Одесі були влучання по звичайних житлових будинках. Більше десяти людей поранено, зокрема діти. Частину госпіталізовано до лікарень. У багатьох громадах були пожежі», – розповів президент.

Він зазначив, що цей документ та інші сильні санкційні кроки партнерів проти Росії, – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити війну та привести РФ до необхідності встановити мир.

«Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру, і зокрема наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля, спрацювали. Дякую членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку цього законопроєкту. Росії потрібно закінчувати цю свою війну», – написав Зеленський.