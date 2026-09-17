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Зеленський привітав ухвалений Конгресом закон Ліндсі Грема: «Це надзвичайно сильний інструмент»

Президент зауважив, що символічно, що ухвалення документу відбулося в ніч чергової російської атаки.

Зеленський привітав ухвалений Конгресом закон Ліндсі Грема: «Це надзвичайно сильний інструмент»
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалений Конгресом США закон Ліндсі Грема про санкції і назвав його «надзвичайно сильним інструментом». 

За словами глави держави, символічно, що ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту відбулося в ніч чергової російської атаки балістикою, іншими ракетами й дронами проти України. 

«Знову під ударами була цивільна інфраструктура, є пошкодження у восьми регіонах. Росіяни обстріляли енергетику на Сумщині та Одещині. В Києві та Одесі були влучання по звичайних житлових будинках. Більше десяти людей поранено, зокрема діти. Частину госпіталізовано до лікарень. У багатьох громадах були пожежі», – розповів президент. 

Він зазначив, що цей документ та інші сильні санкційні кроки партнерів проти Росії, – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити війну та привести РФ до необхідності встановити мир. 

«Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру, і зокрема наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля, спрацювали. Дякую членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку цього законопроєкту. Росії потрібно закінчувати цю свою війну», – написав Зеленський. 

  • Американські конгресмени фінально погодили законопроєкт авторства покійного сенатора Ліндсі Грема, який надає Дональду Трампу повноваження застосовувати "пекельні санкції" проти торговельних партнерів Росії.
  • 262 депутати Палати представників підтримали документ, 159 висловилися проти. Оскільки у Сенаті він отримав підтримку ще у серпні, то наступний крок - підпис президента.
  • Законопроєкт не лише дає право главі держави запроваджувати митний тариф у 100% від вартості товарів проти країн, як торгують енергоносіями з Росією, але й передбачає прямі санкції проти країни-агресора - посадових осіб, банків, тіньового флоту. Також окремо передбачено і санкційні заходи проти Ірану.
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