Зеленський та Стубб обговорили дипломатичну ситуацію та можливі подальші кроки – зокрема взаємодію з американською командою.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої глави держав обговорили новий пакет підтримки для України.

Про це президент написав у соцмережах.

За словами Зеленського, Фінляндія підготувала "дуже сильний пакет" допомоги. Окремо співрозмовники зосередилися на ключових питаннях, які нині перебувають на порядку денному Європи.

Зеленський зазначив, що вони детально обговорили дипломатичну ситуацію та можливі подальші кроки – зокрема взаємодію з американською командою, можливості європейських партнерів і двосторонню співпрацю.