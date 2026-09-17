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Фінляндія підготувала "дуже сильний пакет" підтримки України, – Зеленський

Зеленський та Стубб обговорили дипломатичну ситуацію та можливі подальші кроки – зокрема взаємодію з американською командою.

Фінляндія підготувала "дуже сильний пакет" підтримки України, – Зеленський
Президент Фінляндії Александр Стубб і президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої глави держав обговорили новий пакет підтримки для України.

Про це президент написав у соцмережах.

За словами Зеленського, Фінляндія підготувала "дуже сильний пакет" допомоги. Окремо співрозмовники зосередилися на ключових питаннях, які нині перебувають на порядку денному Європи. 

Зеленський зазначив, що вони детально обговорили дипломатичну ситуацію та можливі подальші кроки – зокрема взаємодію з американською командою, можливості європейських партнерів і двосторонню співпрацю.

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