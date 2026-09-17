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66 ОМБр розповіла подробиці про звільнення села Середнє на Донеччині

Бригада перейшла до наступальних дій в межах операції "Вівальді".

66 ОМБр розповіла подробиці про звільнення села Середнє на Донеччині
Звільнення Середнього
Фото: Скриншот з відео

66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго перейшла до наступальних дій у межах операції "Вівальді" та заявила про звільнення населеного пункту Середнє від російських військ.

Про це повідомили у бригаді, яка перебуває у підпорядкуванні Третього армійського корпусу.

За повідомленням військових, операція була ретельно спланованою та складалася з кількох етапів. Підрозділи бригади знищили російських військових у Середньому, після чого провели зачистку населеного пункту. 

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У бригаді заявили, що під час операції українські військові не зазнали втрат. Наземну частину операції виконували піхотинці першого механізованого батальйону "KASSTA" та другого механізованого батальйону "Онуки Адольфівни". 

Перед штурмом українські військові провели розвідку та вогневу підготовку із залученням артилерії та безпілотних систем. Це дозволило придушити вогневі засоби противника. Після цього піхотинці механізованих батальйонів за підтримки танкового батальйону завдали раптових ударів по російських позиціях.

Паралельно третій механізований батальйон "Fireflies" провів ударно-штурмові дії на південь від Середнього. За даними бригади, українські військові відкинули російські сили за річку Нітріус.

  • Третій армійський корпус  зараз проводить наступ на півночі Донецької області. Операція має назву "Вівальді" і до 15 вересня тривала в режимі повної інформаційної тиш. Перший етап був спрямований на ліквідацію інфільтрації російських військ і порушення їхньої логістики.
  • Наслідком пошуково-ударних дій українських підрозділів стало знищення осередків просочення противника в районі Новоселівки, Олександрівки, Ярової та на околицях Корового Яру. Загалом від інфільтрації зачистили близько 75 квадратних кілометрів.
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