На Тернопільщині весь склад лікарської комісії отримав підозри в наданні майже 1000 висновків для відстрочки від мобілізації

Оформлення документів коштувало від 6 до 12 тисяч доларів.

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На Тернопільщині викрили голову лікарсько-консультативної комісії районної лікарні, трьох членів ЛКК та двох посередників. Їх підозрюють у наданні неправдивих висновків для відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж 2024–2026 років лікарі вносили неправдиві відомості про стан здоров’я родичів військовозобов’язаних та потребу в постійному сторонньому догляді. Надалі ці документи використовували для отримання відстрочки.

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"Організувала схему голова ЛКК. Вона залучила трьох інших членів комісії та двох посередників, які підшуковували «клієнтів» серед знайомих. Оформлення документів коштувало від 6 до 12 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за три роки було видано близько 1000 висновків ЛКК про потребу родичів військовозобов’язаних у постійному сторонньому догляді.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи медиків і посередників вилучено документацію, мобільні телефони та інші матеріали, які досліджуються в межах кримінального провадження.

Чотирьом медикам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Голові ЛКК додатково інкримінують сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Одному з посередників повідомлено про підозру за ч.1 ст.114-1 КК України. Іншому заочно повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Чотирьом медикам та одному з посередників суд вже обрав запобіжні заходи.

Слідство також перевіряє можливу причетність до цих злочинів інших осіб, зокрема працівників лікарні та службових осіб інших державних установ.

Раніше на Тернопільщині викрили головного державного інспектора митниці, який організував схему заробітку на ухиленні від мобілізації.