Вісьмох посадовців ТЦК підозрюють у внесенні мінімум 276 неправдивих записів в «Оберіг»

Зокрема серед осіб, яких у системі зазначали як мобілізованих, були ті, хто вже проходив військову службу, самовільно залишив військову частину, зник безвісти або загинув.

Правоохоронці повідомили, що 10-11 вересня цього року викрили низку фактів внесення неправдивих даних до інформаційно-комунікаційної системи «Оберіг». Підозри повідомили вісьмом чинним та колишнім посадовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у різних регіонах України.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, використовуючи службовий доступ до системи та власні кваліфіковані електронні підписи, вони змінювали облікові дані військовозобов’язаних. До «Оберегу» вносили відомості про нібито взяття громадян на військовий облік, їх призов та направлення до військових частин, хоча фактично цього не відбувалося.

Загалом у чотирьох кримінальних провадженнях йдеться щонайменше про 276 таких записів та випадків внесення неправдивих відомостей.

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Серед осіб, яких у системі зазначали як мобілізованих, були ті, хто вже проходив військову службу, самовільно залишив військову частину, зник безвісти або загинув.

В інших випадках люди взагалі не прибували до ТЦК та СП, не проходили військово-лікарські комісії, не зараховувалися до військових частин і фактично не були мобілізовані.

Наймасштабніший епізод викрили у Львові та Ужгороді. Тут встановили щонайменше 239 неправдивих записів в «Оберезі». За цим фактом підозрюють трьох посадовців ТЦК та СП: виконувача обов’язків начальника та двох колишніх керівників.

За версією слідства, вони вносили до системи неправдиві відомості про взяття громадян на військовий облік та їх мобілізацію. Серед осіб, щодо яких з’являлися такі записи, були військовослужбовці, ті, хто самовільно залишив військові частини, а також загиблі.

Фото: Офіс генпрокурора Посадовців ТЦК підозрюють у неправдивих записах в «Оберіг»

На Вінниччині колишнього керівника ОМТЦК та СП підозрюють у внесенні неправдивих даних щодо п’ятьох громадян. В «Оберезі» їх зазначили як направлених на військову службу, хоча фактично вони не були зараховані до військових частин.

На Луганщині троє колишніх керівників районних ТЦК та СП внесли неправдиві відомості щодо 28 військовозобов’язаних. Частина з них уже проходила військову службу, а одна людина перебувала у статусі зниклої безвісти за особливих обставин. В окремому епізоді, за версією слідства, зміни до облікових даних використовувалися для приховування військовозобов’язаного від призову після завершення строку його бронювання.

На Чернігівщині начальника одного з ТЦК та СП підозрюють у внесенні неправдивих відомостей щодо чотирьох військовозобов’язаних. У системі їх зазначили як призваних і направлених до бойової військової частини, хоча фактично службу там вони не проходили.

Залежно від встановлених обставин дії підозрюваних кваліфікували за ч. 1, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України - несанкціонована зміна інформації в автоматизованій системі особами, які мають право доступу до неї, та службове підроблення.