​Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід підозрюваній у справі «Карфаген» Єлизаветі Івахненко

Вона залишається в СІЗО, допоки не внесе повну суму застави в розмірі 20 млн грн.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 15 вересня, апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єлизаветі Івахненко у справі «Карфаген»".

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

«АП ВАКС, розглянувши апеляційну скаргу захисту Єлизавети Івахненко, залишила без змін запобіжний захід, обраний їй 7 вересня 2026 року», – йдеться у повідомленні.

Івахненко залишатиметься в СІЗО, допоки не внесе повну суму застави в розмірі 20 млн грн.

НАБУ та САП підозрюють заступника керівника одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву та його спільників, серед яких Єлизавета Івахненко (або ж «Муза»), у створенні злочинної організації, яка організувала системне одержання хабарів від шахрайських колцентрів та легалізувала понад 89,9 млн грн, здобутих злочинним шляхом.