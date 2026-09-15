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​Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід підозрюваній у справі «Карфаген» Єлизаветі Івахненко

Вона залишається в СІЗО, допоки не внесе повну суму застави в розмірі 20 млн грн.

​Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід підозрюваній у справі «Карфаген» Єлизаветі Івахненко
Єлизавета Івахненко у залі суду
Фото: Transparency International Ukraine

Сьогодні, 15 вересня, апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єлизаветі Івахненко у справі «Карфаген»".

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

«АП ВАКС, розглянувши апеляційну скаргу захисту Єлизавети Івахненко, залишила без змін запобіжний захід, обраний їй 7 вересня 2026 року», – йдеться у повідомленні.

Івахненко залишатиметься в СІЗО, допоки не внесе повну суму застави в розмірі 20 млн грн.

НАБУ та САП підозрюють заступника керівника одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву та його спільників, серед яких Єлизавета Івахненко (або ж «Муза»), у створенні злочинної організації, яка організувала системне одержання хабарів від шахрайських колцентрів та легалізувала понад 89,9 млн грн, здобутих злочинним шляхом.

  • НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до «дахування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. 
  • Під підозрою п'ятеро осіб. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). 
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