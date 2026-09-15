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Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, який є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Слідчий суддя частково задовольнив відповідне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На підозрюваного й надалі покладені такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти слідчого, детектива, прокурора та суд про зміну місця проживання або роботи;

не залишати межі раніше визначених населених пунктів;

здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

не спілкуватися з визначеними судом особами, зокрема іншими підозрюваними та свідками, щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру.

Водночас суд не продовжив обов’язок носити електронний засіб контролю. У ВАКС зазначили, що незалежний медичний спеціаліст дійшов висновку: подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя та здоров’я людини.

Що відомо про справу Єрмака?

11 травня НАБУ повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу Президента за ч. 3 ст. 209 КК (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі).

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го. Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династії".

Згодом інформація про котеджі, названі "Династією", фігурувала на плівках Міндіча – перехоплених слідчими розмовах фігурантів справи про корупцію в "Енергоатомі". УП писала, що Міндіч обговорював будівництво котеджів з жінкою на ім'я Наталія. Вони обговорили консервацію об’єкту – ймовірно, кооперативу "Династія", будівництвом якого міг займатися Чернишов.

Також говорили про "дім Андрія", який вже добудований, на відміну від маєтку Міндіча. У розмові згадали і про "будинок Вови".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту доєднали учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Єрмака.