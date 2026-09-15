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ВАКС продовжив процесуальні обов’язки Єрмака, але скасував носіння електронного браслета через «загрозу для здоров'я»

Носіння браслета, зазначили адвокати, загрожує шкодою здоров’ю ексголови ОП.

ВАКС продовжив процесуальні обов’язки Єрмака, але скасував носіння електронного браслета через «загрозу для здоров'я»
Андрій Єрмак у суді
Фото: Віталій Ткачук

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, який є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Слідчий суддя частково задовольнив відповідне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На підозрюваного й надалі покладені такі обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого, детектива, прокурора та суд про зміну місця проживання або роботи;
  • не залишати межі раніше визначених населених пунктів;
  • здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • не спілкуватися з визначеними судом особами, зокрема іншими підозрюваними та свідками, щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру.

Водночас суд не продовжив обов’язок носити електронний засіб контролю. У ВАКС зазначили, що незалежний медичний спеціаліст дійшов висновку: подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя та здоров’я людини. 

Що відомо про справу Єрмака?

  • Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го. Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династії".
  • Згодом інформація про котеджі, названі "Династією", фігурувала на плівках Міндіча – перехоплених слідчими розмовах фігурантів справи про корупцію в "Енергоатомі". УП писала, що Міндіч обговорював будівництво котеджів з жінкою на ім'я Наталія. Вони обговорили консервацію об’єкту – ймовірно, кооперативу "Династія", будівництвом якого міг займатися Чернишов.
  • Також говорили про "дім Андрія", який вже добудований, на відміну від маєтку Міндіча. У розмові згадали і про "будинок Вови". 
  • Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту доєднали учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Єрмака.
  • У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в "Енергоатомі". В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.
  • Наступного дня після Єрмака підозри по цій справі отримали ще шестеро людей, зокрема –Чернишов. Єрмак звинувачення відкидає.
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