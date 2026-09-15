Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, який є підозрюваним у кримінальному провадженні.
Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.
Слідчий суддя частково задовольнив відповідне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
На підозрюваного й надалі покладені такі обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- повідомляти слідчого, детектива, прокурора та суд про зміну місця проживання або роботи;
- не залишати межі раніше визначених населених пунктів;
- здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
- не спілкуватися з визначеними судом особами, зокрема іншими підозрюваними та свідками, щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру.
Водночас суд не продовжив обов’язок носити електронний засіб контролю. У ВАКС зазначили, що незалежний медичний спеціаліст дійшов висновку: подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя та здоров’я людини.
Що відомо про справу Єрмака?
- 11 травня НАБУ повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу Президента за ч. 3 ст. 209 КК (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі).
- Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го. Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династії".
- Згодом інформація про котеджі, названі "Династією", фігурувала на плівках Міндіча – перехоплених слідчими розмовах фігурантів справи про корупцію в "Енергоатомі". УП писала, що Міндіч обговорював будівництво котеджів з жінкою на ім'я Наталія. Вони обговорили консервацію об’єкту – ймовірно, кооперативу "Династія", будівництвом якого міг займатися Чернишов.
- Також говорили про "дім Андрія", який вже добудований, на відміну від маєтку Міндіча. У розмові згадали і про "будинок Вови".
- Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту доєднали учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Єрмака.
- У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в "Енергоатомі". В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.
- Наступного дня після Єрмака підозри по цій справі отримали ще шестеро людей, зокрема –Чернишов. Єрмак звинувачення відкидає.