Рада прийняла за основу законопроєкт про щорічні публічні звіти Офісу Генпрокурора та ДБР

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Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про посилення парламентського контролю за роботою органів правопорядку та прокуратури.

Як повідомили у пресслужбі ВР, йдеться про законопроєкт № 14130.

За проголосували 240 народних депутатів.

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Документ запроваджує щорічне публічне звітування Офісу Генпрокурора та ДБР про розслідування випадків неналежного поводження з людьми. Це одна з вимог Дорожньої карти в межах переговорного процесу про вступ України до ЄС.

У пояснювальній записці йдеться, що директор Державного бюро розслідувань (ДБР) та Генеральний прокурор зобов'язуються щороку подавати до Верховної Ради окремий блок у своїх звітах щодо розслідування випадків катувань, неналежного поводження з людьми та захисту потерпілих.

Положення Регламенту Верховної Ради щодо порядку розгляду звітів розширюються на Директора Бюро економічної безпеки України.

Профільний комітет Верховної Ради отримає право проводити закриті засідання для заслуховування керівництва Нацполіції з актуальних питань та резонансних подій.