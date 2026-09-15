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Сімох осіб підозрюють у привласненні понад 137 млн на вагонах для Київського метро

Наразі дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.

Сімох осіб підозрюють у привласненні понад 137 млн на вагонах для Київського метро
Один із підозрюваних
Фото: НАБУ

Українські правоохоронці повідомили про підозру семи особам, які, за версією слідства, причетні до заволодіння 137,5 млн грн КП «Київський метрополітен».

 

Про це повідомили пресслужби САП та НАБУ

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Про підозру повідомили колишньому посадовцю КП «Київський метрополітен», трьом службовцям КП «Київський метрополітен», двом співорганізаторам та директору підконтрольної компанії.

 

Встановили, що наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен безоплатно передав Київському метро 60 вагонів.

 

У 2023 році КП «Київський метрополітен» провело тендери на закупівлю транспортно-експедиційних послуг, щоб забезпечити доставку цих вагонів. У цьому тендері перемогу здобула заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала послуги з транспортування за суттєво завищеними цінами. Вартість контракту становила 190 млн грн.

 

Гроші, які надійшли на виконання контракту, учасники схеми переказали на рахунок підконтрольної фірми за кордоном. Згодом частину суми сплатили реальному перевізнику, а решту – 137,5 млн грн – привласнили.

 

Наразі дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.

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