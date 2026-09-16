На Донеччині суд припинив діяльність Казанської парафії УПЦ (МП) через колабораціонізм настоятеля

Самого протоієрея Миколу Зірку було засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а в 2023 році його обміняли як військовополоненого.

15 вересня колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду ухвалила рішення про припинення діяльності релігійної організації «Релігійна православна громада “Ікони Божої Матері “Казанська” парафія Горлівської єпархії Української Православної Церкви”» зі смт Ярова Лиманської міської ради Донецької області.

Про це стало відомо LB.ua з власних джерел.

Рішення суду ґрунтується на матеріалах СБУ, які підтверджують причетність настоятеля релігійної організації до колабораційної діяльності.

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Йдеться про настоятеля громади протоієрея Миколу Зірку. Раніше Індустріальний районний суд Дніпра визнав його винним у колабораційній діяльності та засудив до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. У 2023 році його обміняли як військовополоненого.

Відповідно до законодавства, засудження уповноваженого представника релігійної організації за злочин проти основ національної безпеки України є підставою для припинення діяльності такої організації в судовому порядку.

Чому це важливо

Це рішення є важливим для практичного застосування законодавства щодо релігійних організацій, пов’язаних із російською православною церквою (РПЦ). Воно демонструє, як передбачений законом механізм може застосовуватися до конкретної релігійної громади, якщо в суді встановлено відповідні підстави для її припинення.

Раніше одним із предметів критики цього механізму було питання необхідності доведення конкретного зв’язку окремої релігійної громади з РПЦ та наявності передбачених законом підстав для припинення її діяльності.