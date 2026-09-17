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Зеленський призначив Антона Ковальського виконуючим обовʼязки генпрокурора

Указ підписаний 17 вересня. 

Зеленський призначив Антона Ковальського виконуючим обовʼязки генпрокурора
Президент Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Виконуючим обовʼязки генерального прокурора став Антон Ковальський. 

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського. 

«Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: покласти на КОВАЛЬСЬКОГО Антона Анатолійовича виконання обов'язків Генерального прокурора», – зазначено у документі №946/2026. 

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Президент підписав документ 17 вересня 2026 року. 

В.о генпрокурора України Антон Ковальський
Фото: Фейсбук Антона Ковалського
В.о генпрокурора України Антон Ковальський

Хто такий Антон Ковальський

Антон Ковальський народився 12 травня 1984 року у м. Вінниця. Освіта вища, у 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю «Правознавство».

Почав працювати у прокуратурі із 2011 року, поступово обіймаючи посади старшого слідчого, старшого прокурора прокуратури м. Вінниці, старшого прокурора відділу прокуратури Вінницької області, начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області, начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької oбласті,  заступника прокурора Вінницької області.

З вересня 2020 по жовтень 2021 обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, з листопада 2021 року – керівника Чернівецької обласної прокуратури.

З 1 липня 2025 року Антон Ковальський призначений на посаду керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Де попередній генпрокурор

Володимир Зеленський 15 вересня підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.

Цього ж дня Верховна Рада на засіданні проголосувала за відставку Кравченка, відстороненого з посади генпрокурора рішенням президента. За проголосували 317 депутатів.

В ніч на 14 вересня Руслан Кравченко виїхав за кордон, під приводом відрядження. Він написав допис, у якому звинуватив президента в тиску, а антикорупційні органи – в тиску на президента.

Руслан Кравченко був призначений генпрокурором 17 червня 2025. Його звільнення відбулося на тлі розслідування НАБУ і САП діяльності злочинного угруповання, що діяло в Офісі генпрокурора.

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